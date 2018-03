Assolta Poli Bortone:l'ex sindaco,tanto fango in ultimi anni

(ANSA) - LECCE, 12 MAR - "Da persona delle istituzioni ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non ho mai contestato, in alcun modo e in alcun tempo, il suo operato. Ora non posso che essere lieta di questo esito che mi rinfranca rispetto al tanto fango che mi è stato gettato addosso nell'arco degli ultimi anni." Lo afferma l'ex sindaco di Lecce ed ex parlamentare Adriana Poli Bortone in relazione all'assoluzione per la vicenda dei palazzi di via Brenta.(ANSA).