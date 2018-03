Controlli e maxischermi per visita Papa

(ANSA) - BARI, 11 MAR - E' ormai a punto la macchina organizzativa per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo i 17 marzo. Papa Francesco, che visiterà prima l'ospedale Casa sollievo della Sofferenza, alle 11.15 raggiungerà il sagrato della Chiesa di S. Pio da Pietrelcina dove presiederà la concelebrazione eucaristica. Per partecipare all'evento sono state disposte misure di sicurezza e, per coloro che non potranno accedere al luogo della celebrazione, sono sati previsti maxi schermi. I pellegrini potranno accedere dall'ingresso del sagrato della chiesa di San Pio, situato fra piazzale Santa Maria delle Grazie e via Sant'Agostino, dalle 7 alle ore 9.30 e verranno sottoposti a controlli: non si potranno portare contenitori in vetro, sgabelli o sedie pieghevoli. Non ci saranno posti a sedere. Superato il numero previsto per la capienza massima, l'accesso al sagrato sarà inibito. Per chi non potrà raggiungere l'area della celebrazione, ci saranno due maxischermi dinanzi a Santa Maria delle Grazie e nel parco 'Del Papa'.