8 marzo: studenti, cortei e flah-mob

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Gli studenti saranno in piazza nella giornata di oggi in alcune città della Puglia per rivendicare, in occasione dell'8 marzo, "un'interlocuzione reale con la Regione, allo scopo di ottenere maggiori diritti per le donne e non solo, per una comunità più consapevole, meno violenta e sessista, più giusta e democratica". Gli eventi sono organizzati dalla Rete della Conoscenza Puglia: a Bari l'appuntamento 'Non una di meno' è alle 18 in piazza Umberto; sempre alle 18 a Barletta ci sarà un banchetto informativo e flash mob a dell'Unione degli Studenti; a Taranto alle 18.00 presso l' Arsenale Militare prenderà il via un corteo; a Brindisi, sempre alle 18.00 sit-in Non Una di meno e a Nardò, alle 17.30, incontro su "La donna e la resistenza" a cura di Anpi e Unione degli Studenti. Gli studenti, universitari e degli istituti superiori, chiedono alla Regione contraccettivi ai giovani e più educazione alle differenze, evidenziando la necessità di iniziative contro le discriminazioni all'interno dei luoghi del lavoro.