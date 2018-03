Ossa umane ritrovate in crepaccio Puglia

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 6 MAR - Le ossa di un piede sono state trovate sul fondo di una gravina, ad una profondità di circa sei metri,in località 'Paradiso selvaggio', a Vieste. La scoperta,la seconda del genere nel territorio dello stesso Comune,a distanza di soli pochi giorni, è stata fatta dai carabinieri Cacciatori degli Squadroni di Calabria e Sicilia, impegnati insieme a quelli di Sardegna in un lavoro di ispezione degli anfratti naturali che caratterizzano il Gargano. I militari hanno trovato un paio di vecchi stivali di gomma, del tipo di quelli generalmente usati per portare al pascolo e governare greggi, uno ormai quasi completamente disfatto, l'altro quasi integro. E proprio all'interno di quest'ultimo c'erano le falangi di un piede. Le condizioni di quanto ritrovato fanno pensare che quanto ritrovato fosse là da tempo e che - come nel caso emerso pochi giorni fa - si tratti del corpo una delle tante vittime di "lupara bianca" che, negli ultimi decenni, hanno accompagnato il radicamento della criminalità organizzata.