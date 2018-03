Pd: Emiliano, Renzi finge di dimettersi

(ANSA) - BARI, 05 MAR - "Dalle sconfitte, anche quando sono annunciate e pesanti, bisogna sempre trarre insegnamento per rilanciare la propria battaglia per il bene comune. La comunità del centro sinistra esiste, è smarrita e ha bisogno di ritrovarsi e rifondarsi. Renzi punta alla sua autoconservazione, sta pensando a come rientrare in partita, non a come far rientrare il Paese in partita. Per questo finge di dimettersi".

Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano.