Musica: i Maneskin domani in Puglia

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Faranno tappa domani al Demodè Club di Modugno (Bari) i Maneskin, band romana composta dai giovanissimi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che con la loro sola esperienza nel talent show X-Factor hanno ottenuto successo di critica e di pubblico. Tra le novità più interessanti del panorama pop italiano, con un particolare mix di indie rock, reggae, pop e soul, questa formazione si è costituita da poco più di un anno, tra i banchi del liceo romano. Il termine "måneskin" in danese vuol dire proprio 'chiaro di luna' ed è stato scelto in onore alle origini di Victoria, la bassista del gruppo. I quattro musicisti hanno iniziato subito a suonare in tante strade della capitale, dai Colli Portuensi a via del Corso.Hanno partecipato all'undicesima edizione di X-Factor, talent show in onda su Sky, nella squadra di Agnelli, catalizzando sin da subito l'attenzione di giuria e pubblico. Il loro EP di debutto, "Chosen", uscito a metà dicembre, ha conquistato in poco tempo il Disco d'oro(ANSA).