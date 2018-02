Zes: Basilicata approva 'Position paper'

(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - "Con l'approvazione da parte della giunta regionale della proposta di Piano strategico di sviluppo strategico per l'Area Zes (Zona economia speciale) interregionale denominato 'Position Paper', la Regione Basilicata prosegue a tappe forzate il cammino per la definizione della Zes Ionica di Basilicata e Puglia". Lo ha annunciato, attraverso l'ufficio stampa della stessa giunta, il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella.

"La proposta approvata in giunta - ha proseguito Pittella - tiene già conto di tutti gli elementi strategici individuati dal decreto del Ministero della Coesione in via di definizione e va nel solco del processo di massima integrazione delle azioni con la Regione Puglia. Tale lavoro ci porterà a definire, entro la prossima settimana, una proposta e un Piano di sviluppo strategico congiunto della Zes Ionica, incentrato sulla retroportualità di Taranto".