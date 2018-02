Per evitare multa aggredisce vigili

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Per paura d'essere multato per divieto di sosta, ha aggredito verbalmente una pattuglia della Polizia locale dandosi alla fuga con la sua auto, ma è finito fuori strada. Raggiunto dagli agenti, ha ulteriormente reagito violentemente spaccando il parabrezza dell'auto di servizio ed è stato arrestato. E' accaduto a Bari in via Giovanni XXIII vicino il mercato di Santa Scolastica. L'uomo, un 33nne barese, con numerosi precedenti penali specifici, è stato arrestato con l'accusa di oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento del veicolo di servizio. Sarà giudicato con rito direttissimo.