Migranti, accordo su età minori soli

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Una convenzione per accertare l'età esatta dei minori stranieri non accompagnati è stata firmata a Bari fra Procura per i Minorenni, Asl, ospedale pediatrico Policlinico Giovanni XXIII e Comune. Il procuratore minorile, Ferruccio De Salvatore, ha spiegato che nell'ultimo triennio sono giunti nel territorio del distretto, Bari, Bat e Foggia, 1.511 minori stranieri, 736 nel solo 2017. "Molti di questi - ha detto - mentono sull'età e quindi si rende necessario fare accertamenti". "A seguito della crescente presenza nel territorio di minori stranieri non accompagnati provenienti da molteplici Paesi - si legge nel testo della convenzione - si pone concretamente il problema della identificazione, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi, dall'altro lato, il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse".