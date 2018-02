Incidenti stradali: muore militare

(ANSA) - FOGGIA, 21 FEB - Una donna militare dell'Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei pressi dello svincolo per le Casermette. La donna viaggiava a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Foggia, si è scontrata con un camion che procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale.