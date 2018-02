Ristrutturano trulli senza permessi

(ANSA) - NOCI (BARI), 20 FEB - Due cantieri edili che prevedevano la ristrutturazione o la costruzione ex novo di trulli, senza alcuna autorizzazione o senza rispettare le norme antisismiche in materia, sono stati bloccati dai carabinieri forestali a Noci, uno in contrada Rosaria e l'altro in località Pasquarosa, in una zona che è ad alto valore paesaggistico.

In località Pasquarosa sono stati scoperti lavori per la realizzazione di un fabbricato a 5 coni. Il fabbricato - ancorato con tiranti a un basamento di calcestruzzo - occupa una superficie di 86 m quadrati e una volumetria di 390 mc. Prevista anche la costruzione di una tettoia su un'area di ulteriori 54 metri quadrati.I Cc hanno scoperto che i trulli erano privi di autorizzazioni.L'imprenditore di Noci che stava realizzando l'opera è stato denunciato. Una denuncia è scattata anche per un professionista barese per violazione delle norme per la costruzione nelle zone sismiche. L'uomo stava curando la ristrutturazione di un altro complesso di trulli in contrada Rosaria(ANSA).