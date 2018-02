Fuga su SS16 con auto rubata, 2 arresti

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Per sfuggire ai carabinieri che li avevano intercettati su un'auto rubata poco prima a Palese, lungo la Statale 16, hanno innescato un pericoloso inseguimento per decine di chilometri sino a quando raggiunti sullo svincolo Bari Santo Spirito, hanno abbandonato la vettura tentando una fuga a piedi per le campagne. Due di loro, i ventenni T. P. e C.

M., dopo una colluttazione sono stati bloccati e arrestati, una terza persona è riuscita a fuggire. Un vice brigadiere del nucleo radiomobile di Molfetta ha riportato contusioni e ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per suturare le ferite.

Nell'auto sono state trovate diverse lattine di olio e due trapani rubati da un garage di Bisceglie, il cui proprietario non aveva ancora scoperto il furto. Ai due arrestati sono stati contestati i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, furto e ricettazione. La Procura di Trani ha disposto il loro trasferimento in carcere. Sono in corso indagini per identificare il terzo complice.