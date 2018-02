Bomba carta davanti negozio Vieste

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 20 FEB - Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte da persone non ancora identificate davanti alla saracinesca di un negozio di elettronica a Vieste, in via Giovanni XXIII. L'esplosione, avvenuta davanti al negozio di elettronica 'Monaco Elettronica', ha creato molta paura tra gli abitanti della zona e ha danneggiato la saracinesca dell'esercizio commerciale e un'autovettura parcheggiata poco distante. Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando provinciale di Foggia che indagano sull'episodio. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona. Il titolare del negozio, sentito dai militari, ha detto di non aver mai ricevuto richieste estorsive.(ANSA).