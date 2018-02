Marcegaglia:sindacati, scade mobilità

(ANSA) - TARANTO, 19 FEB - "La mobilità è in scadenza e nonostante sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la proroga della cassa integrazione anche per l'anno 2018, i lavoratori non sono ancora nelle condizioni di poter inoltrare le relative domande, semplicemente perché dalla Regione Puglia, nonostante i numerosi solleciti, ancora non vengono date disposizioni in merito". E' quanto denunciano le segreterie provinciali Fim, Fiom e Uilm di Taranto riferendosi agli ex lavoratori dello stabilimento Marcegaglia Buildtech di Taranto, chiuso 4 anni fa. "Ricordiamo che la Marcegaglia - sottolineano le organizzazioni sindacali - pur essendosi impegnata a ricercare un soggetto industriale interessato alla reindustrializzazione del proprio sito con il conseguente riassorbimento dei suoi ex dipendenti, ultimamente ha affittato alla Vestas uno dei più grandi capannoni, sempre di sua proprietà, senza provare a risolvere per intero o in parte il problema occupazionale ai suoi ex dipendenti". Sono un'ottantina i lavoratori interessati.