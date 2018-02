Italtel-Exprivia, innovazione nel mondo

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Italtel ed Exprivia volano a Barcellona, dopo le nozze celebrate a dicembre, portando l'innovazione digitale Made in Italy nel mondo. Soluzioni in logica 5g per l'industria 4.0, la telemedicina, le smart cities e i media saranno in vetrina al 'Mobile World Congress 2018', il più grande evento mondiale delle tecnologie mobili.

"La confluenza in un unico soggetto dell'offerta di information technology di Exprivia e delle competenze di Italtel nelle telecomunicazioni pone le basi per la nascita di un player di rilievo a livello europeo e internazionale nel mondo delle tecnologie digitali", afferma il presidente di Italtel e Ceo di Exprivia, Domenico Favuzzi.

"Vogliamo affiancare i fornitori di servizi, le imprese e le amministrazioni pubbliche durante il percorso verso la trasformazione digitale". Questa integrazione, completata lo scorso dicembre con l'acquisizione dell'81% di Italtel da parte di Exprivia, "può tradurre la trasformazione digitale in realtà".(ANSA).