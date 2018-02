S.Valentino:Bari,visita angoli romantici

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Visita guidata seguendo l'itinerario dell''Amore' e scoprendo gli angoli romantici della città vecchia: l'iniziativa in programma domani, San Valentino, protettore degli innamorati, è del circolo Acli-Dalfino. Sarà possibile vedere angoli romantici della Città vecchia che ricordano l'Amore come "il balcone degli innamorati baresi" (in Corte Cavallerizza), l'Arco degli Innamorati "U' Uarche de le Meraviglie", vicoletto del "bacio" (Strettoia di Santa Lucia), "dove le coppie - sottolineano gli organizzatori dell'evento - si scambieranno un bacio". Al termine del percorso si darà lettura della 'dichiarazione d'Amore degli innamorati'.