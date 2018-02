Basket: serie A, Brindisi-Milano 72-84

(ANSA) - BRINDISI, 11 FEB - Batosta dal sapore amaro per Brindisi che perde in casa 72-84 con Milano. Un'Olimpia costretta però a inseguire e rimontare dopo i primi due quarti sorprendenti della New Basket. Inizio di gara in sostanziale equilibrio, poi Smith con una tripla e una prodezza sotto canestro porta avanti i pugliesi, che chiudono il primo quarto sul 25-18. Due minuti dopo il rientro in campo è Mesicek a segnare il +11, ma intanto sale il livello della difesa di Milano. Si torna a giocare colpo su colpo e il secondo quarto finisce 42-40. Nel terzo tempino Brindisi si blocca e non segna per diversi minuti. Sbaglia tutto, costretta dalla difesa avversaria a tentare ripetutamente a tirare da tre, senza riuscire a segnare. Milano intanto allunga fino al 49-60 al 30'.

Al 35' Mesiceck da tre riaccende le speranze, destinate a spegnersi prestissimo. L'Olimpia, ormai imprendibile, va avanti fino al 72-84, e resta in vetta con Venezia a 28 punti. Brindisi terz'ultima a quota 12.