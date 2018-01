Ilva: Usb, cade acciaio bollente da CCO4

(ANSA) - TARANTO, 29 GEN - "Un altro episodio di scarsa sicurezza si è verificato ieri nello stabilimento Ilva di Taranto". A denunciarlo è Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell'Usb (Unione sindacale di base). "Il fatto - sostiene - è accaduto in Colata Continua 4, dove un lavoratore si apprestava ad effettuare la manovra di normale routine di collegamento siviera, con all'interno 345 tonnellate di acciaio liquido ad elevata temperatura. Alcuni attimi dopo il collegamento della siviera, ha iniziato a uscire un enorme quantità di acciaio che avrebbe potuto mettere in serio pericolo la vita del lavoratore". Fonti aziendali precisano che ieri mattina, "alcuni minuti dopo le normali operazioni di collegamento della siviera pronta per il colaggio, è avvenuta una lieve fuoriuscita di scoria. Si tratta di operazioni legate alla marcia dell'impianto. L'evento è stato gestito nel pieno rispetto delle normative di sicurezza previste, tant'è che la CCO4 appena accaduto l'evento ha temporaneamente sospeso le attività di colaggio".