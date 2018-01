Turismo:inglesi in tour in Terra Gravine

(ANSA) - BARI, 22 GEN - "Terra delle Gravine, a new destination between Matera and Taranto": è questo il titolo dell'Educational Tour che porterà in Puglia dal 26 al 30 gennaio prossimi un team di 5 giornalisti, tour operator e blogger inglesi. Il progetto - riferisce una nota del Comune di Ginosa - è stato redatto dal Comune di Ginosa e finanziato nell'ambito Programma operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo". Obiettivo del tour la promozione della "Terra delle Gravine" attraverso turismo attivo, natura, enogastronomia e turismo nautico, tre prodotti turistici emersi nella costruzione del piano turistico del Comune di Ginosa, realizzato assieme agli operatori turistici, in linea con "Puglia365" e patrocinato da Pugliapromozione.

Questo primo anno - riferisce la nota - è dedicato agli amanti dello sport all'aria aperta, agli appassionati di autenticità ed enogastronomia ed ai praticanti di sport acquatici.