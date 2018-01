Bambini Taranto puliscono banchi scuola

Al ritorno a scuola dopo due giorni di vacanze forzate a causa dei Wind days, i bambini dei plessi del rione Tamburi di Taranto hanno pulito i banchi con panni e fazzoletti che sono rimasti impregnati di polvere minerale. Le scuole del quartiere a ridosso dell'Ilva restano chiuse per ordinanza sindacale nei Wind day, giorni di forte vento proveniente da nord ovest che riversa sulla città, e in particolare sul rione Tamburi, le polveri dei parchi minerali dello stabilimento siderurgico, comportando rischi per la salute.

C'è una foto scattata questa mattina all'interno di una delle scuole del quartiere, diffusa da una insegnante, che sta facendo il giro dei social network. L'immagine, che ritrae due fazzoletti utilizzati per pulire i banchi dalla polvere minerale, è accompagnata da una frase: "Gli alunni hanno ripulito i loro banchi e questo è il risultato".