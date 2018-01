Parlamentarie M5s, in Puglia +850%

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Al momento sono 527 gli aspiranti parlamentari Cinquestelle pugliesi, 346 al Senato e 181 alla Camera: si tratta dell'850% in più rispetto al 2013 quando i candidati furono 62. All'indomani delle segnalazioni sugli intoppi che avrebbero rallentato le procedure sul blog di Beppe Grillo, proseguono le autocandidature, che potrebbero essere aperte anche domani, alle parlamentarie online dei pentastellati. Tra i candidati ci sono 9 dei dieci parlamentari pugliesi uscenti. Il deputato di Bitonto (Bari) Francesco Cariello è stato escluso, come ha annunciato lui stesso, "per via di una condanna penale di cui sia il gruppo parlamentare che lo staff del movimento erano già a conoscenza", e che, precisa il parlamentare, "è stata estinta". Dal movimento pugliese, comunque, ipotizzano che le lamentele sul 'tilt' del blog, provengano da coloro che sono stati esclusi col 'filtro candidabilità': chi si è candidato, precisano, ha sottoscritto un regolamento accettando di sottoporsi al controllo preventivo.