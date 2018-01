Liquami su spiaggia Bari, cantiere Aqp

(ANSA) - BARI, 16 GEN - E' stato aperto oggi il primo dei due cantieri di ristrutturazione di parte della rete fognaria di Bari programmati dall' Acquedotto Pugliese e che mirano a risolvere definitivamente il problema della commistione tra fogna nera e fogna bianca lungo il canale Picone che ha come effetto, ad ogni pioggia abbondante, lo sversamento di liquami a ridosso della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro. Il cantiere è stato inaugurato dal sindaco, Antonio Decaro, insieme con il presidente di Acquedotto pugliese, Nicola De Sanctis.

Complessivamente i due interventi hanno un importo di 28 milioni di euro ma rientrano in un quadro più ampio di interventi previsti da Aqp fino al 2023 per un totale di 120 mln. Il primo intervento avviato oggi mira ad eliminare le interferenze dirette tra la fognatura nera e il canale Picone (2,2 mln euro); il secondo, che partirà entro la fine dell'anno, è volto a riparare le reti afferenti al canale Picone (26,2 mln).