Droga:sequestri Foggia-Cerignola,arresto

(ANSA) - FOGGIA, 14 GEN - Un giovane di 21 anni di Foggia, Raffaele Fiore, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile in un'operazione antidroga. Nella sua auto i poliziotti hanno trovato due lame sporche di sostanza stupefacente. In casa del giovane sono stati sequestrati 330 grammi di marijuana, 40 grammi di hascisc, nove grammi di cocaina, anfetamina, un bilancino di precisione, la somma di poco più di mille euro e materiale per confezionare le dosi.

A Cerignola (Foggia), nel cortile di un edificio in via Stella, agenti del commissariato, insieme al Reparto prevenzione crimine e a militari della Guardia di finanza, hanno trovato nascosto sotto terra un contenitore di plastica, usato per conservare olive, con 20 grammi circa di cocaina divisa in 50 'cipolline' e 76 grammi circa di hascisc divisi in 37 stecchette. Nel locale autoclave dello stabile sono stati trovati un bilancino di precisione e un blister in plastica con otto lame di taglierino, mentre nel vano contatori c'era una radio ricetrasmittente.