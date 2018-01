Influenza: Puglia, salgono 6 i decessi

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Altre due persone, un 58enne e un 71enne, entrambi con gravi patologie e non sottoposte a vaccinazione antinfluenzale, si aggiungono alle 4 vittime pugliesi dell'influenza registrate fino al 5 gennaio in Puglia.

Dieci persone sono invece ricoverate in gravi condizioni. Sono i dati forniti dalla responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale, prof.Cinzia Germinario, secondo la quale "il picco dei casi influenzali è atteso probabilmente per la prossima settimana; subito dopo dovrebbe cominciare la fase discendente".

Raffrontando il numero dei casi di influenza registrati nell'ultima settimana di dicembre 2017 (12 su 1000) con quelli dello stesso periodo del 2016 (8 su 1000), si evince - spiega Germinario - "che mai in Puglia, nemmeno con la pandemia influenzale del 2009, erano stati registrati tanti casi come quelli di quest'ultimo periodo". "Tuttavia - aggiunge - questo non deve creare allarmismo perché vi sono alcune regioni italiane in cui i casi influenzali sono maggiori".