Musei Puglia, quasi 750mila visitatori

(ANSA) - BARI, 8 GEN - Anche in Puglia sono ottimi i numeri dei visitatori dei musei statali della regione, che nel 2017 passano a 749.260 dai 627.100 del 2016, con un incremento del 19,48% e incassi per 1.151.000 euro. Lo riferisce il Mibact in una nota in cui evidenzia il record italiano, con oltre 50 milioni di visitatori nel 2017 e incassi per 200 mln (+20 mln).

Il museo di gran lunga più visitato in Puglia è Castel del Monte ad Andria (249.527 visitatori). Al secondo posto il Parco archeologico di Siponto (Manfredonia) con 81.446 visitatori e al terzo il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (79.603).

Seguono il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (68.066), il Castello Svevo di Bari (64.597) e il Castello Svevo di Trani (45.217). 7° posto per il museo e Parco Archeologico di Egnazia con 26.605 visitatori, 8° per il Museo Nazionale Archeologico di Altamura (25.888), al 9° il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (16.617) e, infine, al 10° la Galleria Nazionale Devanna (16.296).