Uomo ferito alle gambe a Bari

(ANSA) - BARI, 5 GEN - Un uomo è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco a Bari nel quartiere Japigia, nei pressi del campo rom in via Caldarola. È stata la stessa vittima, che ha 53 anni e piccoli precedenti contro il patrimonio, ad avvertire i carabinieri che però, giunti sul posto indicato, non hanno trovato tracce di bossoli. L'uomo è stato soccorso da personale del 118. Le ferite non sono gravi. Sarà ascoltato dai carabinieri per chiarire la dinamica del ferimento.