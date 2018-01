Vicesindaco Introna, Di Rella vuole avere 'mani libere'

(ANSA) - BARI, 04 GEN - "Evidentemente le strategie e i progetti per il suo futuro non coincidono col peso della presidenza del Consiglio. Massimo rispetto per la sua scelta, anche se non la condivido". Così il vicesindaco di Bari, Pierluigi Introna (Pd), commenta la scelta del presidente del Consiglio comunale di Bari, Pasquale Di Rella, che questa mattina ha annunciato le dimissioni irrevocabili dal suo incarico. "Apprezziamo il gesto del presidente - prosegue Introna - perché evidentemente, in conseguenza alla sua uscita dal Pd e al suo ingresso nel Gruppo misto, non si sente più rappresentativo di quella maggioranza che lo ha eletto con numeri enormi e lo ha anche invitato a revocare le dimissioni, un anno fa".

Introna sottolinea che "Di Rella è una persona dalle grandi capacità e dallo spiccato intuito, ed è un politico navigato: evidentemente - rileva il vicesindaco - in questa fase della sua vita e della sua importante carriera, ritiene più utile per sè stare a mani libere. E liberarsi dal peso della presidenza: un ruolo che, per come lui ha inteso giustamente incarnarlo, lo costringe a una terzietà totale rispetto agli accadimenti politici".(ANSA).