Ilva: ArcelorMittal, serve modifica contratto acquisto

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - ArcelorMittal ha comunicato ai commissari di Ilva di voler apportare modifiche al contratto di acquisto dell'azienda per mettersi al riparo da 'contestazioni legali' in Italia. E' quanto si legge sul sito Reuters il quale riferisce che i commissari hanno inviato al Mise il 21 dicembre una lettera in cui si afferma che ArcelorMittal ha detto loro che ora vuole modificare il contratto di acquisto per salvaguardarlo nel caso in cui vadano avanti le contestazioni legali.(ANSA).