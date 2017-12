Ilva: Emiliano, a disposizione Gentiloni per incontro

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano "è a disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, ove voglia incontrarlo per illustrargli le ragioni del ricorso e il punto di vista della Regione Puglia sul piano industriale e sul piano ambientale dell'Ilva di Taranto". Lo si legge in una nota della Regione Puglia, in riferimento all'appello rivolto stamani dal premier al governatore pugliese, Michele Emiliano, e al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.



"Il ricorso - prosegue la nota - ha il fine esclusivo di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori da uno stabilimento per il quale è attualmente in corso un processo penale per disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari davanti alla Corte d'Assise di Taranto e per il quale - conclude la nota - occorre impedire che le condotte di reato siano reiterate".