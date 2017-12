Ilva: Calenda loda Pigliaru e 'bacchetta' Emiliano

(ANSA) - PORTOVESME (SULCIS), 22 DIC - "Trovarmi a che fare con un governatore come Pigliaru, che fa battaglie per tenere aziende aperte invece di fare ricorsi al Tar, è un cambiamento siderale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, lodando il presidente della Regione Sardegna durante la conferenza stampa a Portovesme per il riavvio della fabbrica ex Alcoa, in riferimento all'Ilva e al ricorso che il governatore della Puglia Michele Emiliano non intende ritirare nonostante gli appelli arrivati anche ieri dai sindacati.

