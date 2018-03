Salute urbana al centro incontro fra Anci e Commissione Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAR - La salute dei cittadini come bene fondamentale, mettendo al centro le buone pratiche portate avanti dall'Italia e promosse dal Comitato europeo delle Regioni (CdR), è stata al centro dell'incontro di questa mattina fra il commissario Ue alla Salute, Vytenis Andriukaitis, e Roberto Pella, sindaco di Valdengo (Biella) e vicepresidente vicario dell'Anci. "È stato un incontro di oltre un'ora, molto positivo e proficuo", spiega Pella, che è stato relatore del testo sulla "salute urbana" approvato nel maggio scorso dal CdR. "Il commissario è stato estremamente colpito in primo luogo dal parere del CdR, ma anche dalle buone pratiche che vengono effettuate sul terreno in Italia", continua il sindaco, perché il timore è che la questione "venga affrontata solo a livello statale, ma faccia poi fatica a tradursi a livello locale".

Quello della "salute urbana", infatti, è un tema complesso che va affrontato da diversi punti di vista, dai trasporti all'educazione alimentare. Accompagnato da una rappresentanza dell'Anci e dell'Health city Institute, il think tank presieduto da Andrea Lenzi, Pella ha invitato Andriukaitis a partecipare al forum sulla salute urbana che si terrà a Roma il 2-3 luglio.(ANSA).