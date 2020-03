Coronavirus: test su tamponi, il San Luigi è pronto

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - L'ospedale San Luigi di Orbassano (Torino) sta ultimando i preparativi per l'esecuzione dei test sui tamponi per l'accertamento dei casi di positività al Coronavirus. L'Unità di crisi della Regione ha dato il via libera e venerdì scorso sono state svolte le ultime sperimentazioni.

In ambienti sanitari spiegano che, per l'allestimento di una metodica così complessa e costosa, in condizioni normali sarebbero stati concessi dei mesi. In questo caso il progetto è stato ultimato in un paio di settimane.

Il San Luigi si candida così a diventare uno dei centri di eccellenza della microbiologia in Piemonte. (ANSA).