Coronavirus: allarme polizia, circola falso volantino

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Un falso volantino attribuito al Ministero dell'Interno sulla questione Coronavirus è stato diffuso da sconosciuti in numerose città italiane. Il foglio, affisso sulle facciate dei palazzo e a volte negli androni, invita i residenti a lasciare le abitazioni in attesa che si concludano delle fantomatiche operazioni di controllo da parte delle autorità. C'è anche l'indicazione a presentare, a richiesta, documenti di identità.

A Torino, la questura avverte che "potrebbe trattarsi della mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case".

Un caso in Piemonte è stato segnalato ad Acqui Terme (Alessandria).

L'invito alla cittadinanza è di segnalare la presenza del volantino alle forze dell'ordine. (ANSA).