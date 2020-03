Coronavirus: Torino, Pm10 calate del 53% con blocchi

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - A Torino, dopo l'introduzione delle misure per la prevenzione del Coronavirus, l'inquinamento è calato del 49% per il biossido di azoto e del 53% per il Pm10.

E' quanto emerge da un'analisi effettuata dal Comitato Torino Respira che compara il periodo prima della chiusura delle scuole, fra i 6 e il 21 febbraio, quello post chiusura scuole, 22 febbraio-10 marzo, e quello dopo la chiusura delle attività commerciali, dall'11 al 26 marzo.

"Abbiamo deciso di farlo - dice il presidente Roberto Mezzalama - in risposta alle notizie che hanno messo in dubbio che le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus con la conseguente riduzione del traffico dei veicoli a motore, abbiamo portato ad una riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria. Ma i dati mostrano delle differenze interessanti".

Dallo studio emerge, tra le altre cose, una diminuzione del traffico tra il 26 febbraio e il 10 marzo del 22% in termini di chilometri percorsi, del 25% in termini di veicoli circolanti a livello cittadino e del 55% nella Ztl. (ANSA).