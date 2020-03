Coronavirus: aziende Chieri producono mascherine

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Martedì a Chieri verranno prodotte le prime 500 mascherine chirurgiche certificate, grazie alla sinergia di due imprese locali, Tessitura Brunetti, fondata nel 1920, e Traces, azienda nel settore del packaging e della commercializzazione. Lo annuncia il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero.

"L'obiettivo - spiega il sindaco - è arrivare ad una produzione giornaliera di almeno 5.000 mascherine. Siamo orgogliosi che in un momento così drammatico, nel nostro territorio possa avviarsi una così importante attività", aggiunge Sicchiero, che ringrazia le due aziende coinvolte per aver "deciso di donare al Comune di Chieri uno stock di mascherine, come atto di sostegno alla nostra popolazione. Il Comune procederà poi all'acquisto di un certo quantitativo di questi dispositivi, che metteremo a disposizione del personale sanitario, dei soggetti più fragili e delle categoria più esposte". La Traces a breve inizierà anche la produzione di un altro dispositivo medico, un igienizzante per le man. (ANSA).