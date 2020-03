Maltempo: Smi, si profila colpo di scena invernale

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Sul Piemonte si profila un secondo 'colpo di coda' dell'inverno, tra lunedì e martedì prossimi, probabilmente ancora più intenso rispetto a quello di questa settimana, quantomeno per l'intensità delle precipitazioni. Lo scenario di quello che Smi (Società Meteorologica Italiana" definisce sul suo portale Nimbus un possibile "colpo di scena invernale", potrà essere confermato in pieno soltanto domenica per "la bassa predicibilità delle strutture depressionarie che si muovo da est verso ovest", precisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ma è certo che ci sarà un'altra ondata di maltempo, con precipitazioni diffuse. Incerta resta la quota delle nevicate provocate dal'aria fredda in discesa dalla Scandinavia, quota che potrebbe essere molto bassa, ma anche localizzarsi più in alto se il minimo della depressione - spiega Smi - si sposterà a ovest delle Alpi più di quanto sia ipotizzabile secondo le previsioni meteo fatte con il modello europeo. (ANSA).