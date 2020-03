Coronavirus: altri 16 morti in Piemonte, totale a 499

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - All'elenco dei pazienti morti positivi al Coronavirus in Piemonte si sono aggiunti oggi altre 16 vittime, casi comunicati questa mattina dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte: 7 in provincia di Torino, 1 nell'Alessandrino, 4 nel Novarese, 2 nel Cuneese, 1 nel VCO, 1 residente fuori regione.

Il totale complessivo è ora di 499 deceduti positivi al virus, mentre il totale delle persone risultate positive al Covid-19 ammonta a 6534.

I ricoverati in terapia intensiva sono 408.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 18.054, di cui 11.052 risultati negativi. (ANSA).