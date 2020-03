Coronavirus: videomessaggio Verdone, forza e coraggio

(ANSA) - ASTI, 25 MAR - "Agli amici del liceo artistico di Asti, un affettuoso saluto da Carlo Verdone. Forza e coraggio, ce la stiamo facendo". L'attore e regista italiano ha rivolto un video saluto agli studenti astigiani, tramite uno dei loro insegnanti, il regista Giuseppe Varlotta, che gli aveva chiesto un segno di incoraggiamento per i ragazzi che in questi giorni si sentono demoralizzati. "La nostra battaglia è stare dentro casa in quarantena" dice Verdone nel video. "Amo il Piemonte e le vostre zone e spero di venirvi a trovare al più presto".

(ANSA).