Unesco, sì commissione Italia a candidatura tartufo

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Il Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco,ha approvato la candidatura della cerca e cavatura del Tartufo in Italia a Patrimonio culturale immateriale dell'umanità per il 2021. Ne danno notizia, in una nota, i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo del partito in commissione Agricoltura, l'ex ministro alle Politiche Agricole Gian Mario Centinaio, il presidente della commissione Agricoltura Gianpaolo Valardi, e Rosellina Sbrana. "Si tratta - sottolineano - di un riconoscimento importante che valorizza una tradizione antichissima; un altro successo targato made in Italy che in un momento particolare come questo che stiamo vivendo, assume un significato particolare: un invito a guardare al futuro, un messaggio di speranza".

"Appena finita l'emergenza, - proseguono i senatori della Lega - completeremo l'iter del disegno di legge depositato al Senato, che riforma il settore regolamentando la ricerca, la raccolta e la commercializzazione di questo prezioso prodotto" (ANSA).