Piemonte: Consiglio approva Bilancio previsione Regione

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Alla fine di una seduta fiume in videoconferenza, iniziata poco dopo le 10,30 di questa mattina, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Bilancio di previsione della Regione. Il documento, illustrato dall'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, pareggia su 19 miliardi, di cui quasi 9 dedicati alla Sanità.

"Questo Bilancio - ha rimarcato Tronzano presentandolo - rispetta i nostri ideali e il mandato che ci hanno dato gli elettori. E' il primo vero atto politico di questa maggioranza, nel quale non possiamo ignorare l'emergenza Coronavirus. Fare previsioni certe per l'economia è impossibile, ma la Regione metterà in campo tutte le armi che ha a disposizione".

Hanno votato a favore del provvedimento le forze della maggioranza di centrodestra. Contrarie quelle di minoranza: il Pd (Ravetti, "propone una politica in cui non ci riconosciamo"), il Movimento 5 stelle (Frediani, "manca totalmente il contributo dell'opposizione che ci è stato negato"), Leu (Grimaldi, "avete eluso il confronto, non torneremo in quest'Aula virtuale dopo ciò che avete fatto), Moderati e Lista Monviso (Magliano e Giaccone, "rifiutare il dialogo non dimostra sicurezza").

Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha chiuso ringraziando tutti e sottolineando come il Piemonte, in questa emergenza, si trovi "in buone mani". (ANSA).