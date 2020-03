Coronavirus: 'vado a lavorare in nero', denunciato da Gdf

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - "Vado ad aprire la seconda casa", "stiamo facendo volantinaggio" e persino " vado a fare qualche lavoretto in nero". Sono in tentativi di giustificazione resi alle pattuglie della guardia di finanza, a Torino e provincia, nel corso dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. Nell'ultimo fine settimana le persone denunciate sono state una trentina. Circa duemila gli esercizi commerciali controllati, A Lanzo Torinese è scattato anche un arresto per un trentenne già noto alle forze dell'ordine che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria: a suo carico risultava pendente un ordine di custodia cautelare.

In un Comune della cintura torinese è stato denunciato il titolare di una cartoleria che continuava a svolgere la propria attività. (ANSA).