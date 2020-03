Coronavirus: Borgomanero, ospedale si organizza

(ANSA) - NOVARA, 23 MAR - Cambia ancora l'organizzazione dell'ospedale di Borgomanero (Novara) di fronte all'emergenza Coronavirus: l'Asl Novara ha deciso di riunire in un'unica palazzina tutte le attività non-covid.

''La soluzione - spiega il direttore generale Arabella Fontana - ha permesso di dedicare ai pazienti covid-positivi ulteriori 24 posti letto per un totale complessivo di 81 riconvertiti.

Inoltre sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva, portandoli da 6 a 12''.

Sono stati impiegati a servizio dell'attività sanitaria per il superamento dell'emergenza sia i medici sia gli altri operatori fino a oggi impiegate nelle strutture territoriali. (ANSA).