Coronavirus: Cc aumentano controlli in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Stretta dei carabinieri della compagnia di Susa (Torino) per scoraggiare i non residenti a raggiungere comunque le seconde case della valle, ricca di località turistiche in montagna.

Dalla notte i militari effettuano controlli sulle persone arrivo, già disposti nei giorni scorsi su tutto il territorio dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, Francesco Rizzo, ma destinati ad intensificarsi - anche come deterrente - su tutte le principali direttrici che conducono nelle località della Valle di Susa e ai valichi di confine con la Francia.

"Salvo motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità è vietato mettersi in strada, tanto più raggiungere le località di vacanza da parte dei possessori di seconde case", ricordano a ogni cittadino militari dell'Arma.

In aggiunta al Dpcm del governo nazionale e all'ordinanza della Regione Piemonte, molti sindaci dei comuni montani delle valli di Susa e Chisone, nel Torinese, hanno firmato ordinanze per ricordare i divieti ai non residenti di raggiungere i loro Comuni. (ANSA).