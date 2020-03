Appendino,inaccettabile caccia agi untori

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Non può e non deve partire per alcun motivo una assurda caccia all'untore". E' l'appello della sindaca di Torino Chiara Appendino che parla di "comportamenti irresponsabili, del tutto inaccettabili" e invita i cittadini a non lasciarsi "contagiare da un altro virus: quello della rabbia" e a non permettere che il Coronavirus "ci imbruttisca e che oltre a dividerci fisicamente ci allontani dall'essere comunità, dall'essere umani".

Appendino riferisce di alcuni "fatti gravi che si sono verificati in città, persone che mentre transitano per strada vengono invitate a tornare a casa con tono aggressivo o, peggio, insultate, da persone affacciate al balcone. In un caso - rivela - è stato segnalato il lancio di gavettoni e i commenti in rete sono letteralmente invasi di persone che hanno messo in piedi una vera e propria caccia a presunti untori".

La sindaca si rivolge dunque ai torinesi chiedendo loro "è davvero di questo che abbiamo bisogno in questo momento? Volete fare delle segnalazioni? - aggiunge - Grazie, ci sono utili, ma fatele alle forze dell'ordine e alla polizia municipale. (ANSA).