Coronavirus: la Venaria Reale, webcam dalla Galleria Grande

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - La Reggia live #FacciamoLuce: una webcam permetterà di ammirare 24 ore su 24 la Galleria Grande della Reggia di Venaria dal sito lavenaria.it. "Con questa iniziativa intendiamo offrire a tutti la possibilità di entrare, seppure virtualmente, all'interno della nostra Reggia per ammirare la Galleria Grande eccezionalmente 'vuota e silenziosa', eppure sempre meravigliosa: la luce che si propaga e la trasforma ogni ora può essere il simbolo della speranza in questi giorni difficili", spiega Guido Curto, direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Le grandi opere, le curiosità, la descrizione della mostra Sfida al Barocco saranno online in concomitanza con l'inizio della primavera da sabato 21 marzo, insieme al palinsesto social arricchito di post di testi, immagini e interviste dedicati alla Reggia, ai Giardini, al Castello della Mandria con racconti, letture e laboratori didattici pensati per un pubblico di famiglie, esperti, appassionati. La community (tra le più ampie in Italia per le istituzioni culturali) dei profili social della Reggia da anni partecipa con oltre 350.000 followers alle diverse iniziative web. (ANSA).