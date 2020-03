Coronavirus: altri 10 morti in Piemonte, vittime sono 121

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Ancora dieci decessi di persone positive al Coronavirus nelle ultime ore in Piemonte.

Dall'inizio dell'emergenza le vittime salgono così a 121. Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale.

Salgono invece a 1.624 i positivi. Le persone ospedalizzate sono 1.323, di cui 193 ricoverate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, perché positive al test e sintomatiche, ma le cui condizioni non richiedono il ricovero, ci sono 180 persone.

I tamponi finora eseguiti sono 5.758, di cui 3.808 risultati negativi e 317 in fase di analisi.

La provincia di Alessandria, con 53 vittime, è la più colpita dall'emergenza coronavirus in Piemonte. Seguono Torino (21), Novara (12), Vercelli (10), Biella (9), Asti (5), Cuneo (5), e Verbano-Cusio-Ossola (5).

Per quanto riguarda invece i contagi, 304 sono in provincia di Alessandria, 90 in provincia di Asti, 78 in provincia si Biella, 100 in provincia di Cuneo, 117 in provincia di Novara, 595 in provincia di Torino, 102 in provincia di Vercelli, 59 nel Verbano-Cusio.Ossola. (ANSA).