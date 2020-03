Coronavirus: in casa per divieti segnala giovani, 4 arresti

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Quattro giovani tra i 16 e i 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino per spaccio di droga.A segnalarli un cittadino che, a casa per le disposizioni anti coronavirus, li ha notati in strada.

All'arrivo dei militari, i quattro sono fuggiti in un appartamento di corso Gamba, dove i carabinieri li hanno sorpresi. Si tratta dell'abitazione di due dei quattro ragazzi, fratelli, che approfittavano dell'assenza dei genitori, al lavoro, per le loro scorribande. Nell'abitazione è stato sequestrato uno zaino con all'interno 450 grammi di marijuana, suddivisi in dieci buste, tutto l'occorrente per confezionare la droga e più di 650 euro in contati.

Con i fratelli sono stati arrestati anche i due amici di 16 e 17 anni.L'accusa nei loro confronti è di detenzione in concorso di droga e sottoposti ai domiciliari. (ANSA).