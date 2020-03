Golf: South African Women's, Colombotto Rosso punta impresa

us us - ROMA, 13 MAR - Lucrezia Colombotto Rosso insegue il primo successo in carriera sul Ladies European Tour. L'azzurra a Città del Capo, dopo il secondo giro dell'Investec South African Women's Open (54 buche), con un parziale di 71 (-1) su un totale di 140 (-4), è 2/a a 3 colpi dalla tedesca Olivia Cowan (in testa con 137, -7), con cui condivideva la leadership dopo la manche d'apertura.

La torinese, che ha spento 24 candeline lo scorso 7 marzo, condivide la seconda piazza con l'inglese Alice Hewson e la scozzese Kelsey Macdonald. E al primo anno sul massimo circuito continentale femminile, nella terza tappa 2020, la Colombotto Rosso sogna la prima impresa.