Coronavirus: 1 Caffè Onlus lancia raccolta fondi

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Si chiama 'Together for Italy - Una buona azione per tornare alla quotidianità' ed è la raccolta fondi a favore della Protezione civile lanciata, nel pieno dell'emergenza coronavirus, da 1 Caffè Onlus. L'organizzazione senza scopo di lucro fondata tra gli altri da Luca Argentero ha deciso di sospendere l'attività ordinaria a sostegno delle piccole realtà solidali territoriali per sostenere l'acquisto di dispositivi di protezione individuali, attrezzature e strumentazioni.

""Vogliamo stringere in un abbraccio virtuale tutti coloro che si stanno prodigando sull'intero territorio nazionale per emarginare la diffusione del coronavirus - dicono Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo della Onlus -. La Protezione Civile è il centro nevralgico di questa attività, e ci è sembrato giusto sostenere chi può meglio raggiungere gli obiettivi primari di questa emergenza". È possibile donare 1 caffè (1 euro), 1 colazione (5 euro) o un importo a scelta dalla piattaforma di crowdfunding della Onlus. (ANSA).