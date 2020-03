Coronavirus: Musichall Torino, spettacoli in streaming

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Il teatro Le Musichall di Torino con il suo direttore Arturo Brachetti lancia gli spettacoli del cartellone in streaming. "Un messaggio d'amore per il teatro - spiega - dalla pagina Facebook LeMusichallTorino. Il teatro è vuoto ma entra gratuitamente nelle case con un progetto raccontato dall'hastag #LaCulturaNonTiAbbandona".

La rassegna si chiama Le Musichall Live e lo streaming andrà in onda alle 18 e in replica alle 20 del giorno in cui lo spettacolo avrebbe dovuto calcare la scena sul palco del teatro.

